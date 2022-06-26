ضبط مركز خدمة سيارات بداخله قطع غيار وزيوت مجهولة المصدر بالإسكندرية.. صور

وتمكنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية بالاشتراك مع الحملة المكثفة لحى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيسة الحى وإدارة تموين غرب والجمرك من ضبط مركز خدمات سيارات بحيازته قطع غيار وزيوت بدون مستندات دالة على الحيازة مجهولة المصدر وةتم تحريز 59 طلمبة بنزين ، 100 كوتش كومبلنج و120 بلية دبرياج، 83 جركن زيت سعة الجركن 4 لتر و49 جركن زيت سعة الجركن 1 لتر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.