اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 02:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط مركز خدمة سيارات بداخله قطع غيار وزيوت مجهولة المصدر بالإسكندرية.. صور

الأحد، 26 يونيو 2022 01:45 م
ضبط مركز خدمة سيارات بداخله قطع غيار وزيوت مجهولة المصدر بالإسكندرية.. صور ضبط مركز خدمة سيارات بحيازته قطع غيار وزيوت مجهولة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة وذلك فى إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة على حماية المواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وتمكنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة  أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية بالاشتراك مع الحملة المكثفة لحى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيسة الحى وإدارة تموين غرب والجمرك من ضبط مركز خدمات سيارات بحيازته قطع غيار وزيوت بدون مستندات دالة على الحيازة مجهولة المصدر وةتم تحريز 59  طلمبة بنزين ، 100 كوتش كومبلنج و120 بلية دبرياج، 83 جركن زيت سعة الجركن 4 لتر و49 جركن زيت سعة الجركن 1 لتر.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.
ضبط مركز خدمة سيارات بحيازته قطع غيار وزيوت مجهولة (1)
ضبط مركز خدمة سيارات بحيازته قطع غيار وزيوت مجهولة (1)

ضبط مركز خدمة سيارات بحيازته قطع غيار وزيوت مجهولة (2)
ضبط مركز خدمة سيارات بحيازته قطع غيار وزيوت مجهولة (2)

ضبط مركز خدمة سيارات بحيازته قطع غيار وزيوت مجهولة (3)
ضبط مركز خدمة سيارات بحيازته قطع غيار وزيوت مجهولة (3)

ضبط مركز خدمة سيارات بحيازته قطع غيار وزيوت مجهولة (4)
ضبط مركز خدمة سيارات بحيازته قطع غيار وزيوت مجهولة (4)
 
 
 
 
 

الاسكندرية

تموين الاسكندرية

قطع غيار السيارات

حملات التموين



الموضوعات المتعلقة

حملة "استبدل بطاريتك" من هواوي.. قطع غيار أصلية بأسعار تبدأ من 40 جنيها

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:33 م

السيطرة على حريق بمحل قطع غيار سيارات في شبرا الخيمة

الجمعة، 25 فبراير 2022 06:35 م

معاينة مخزن قطع غيار سيارات اشتعل به حريق لتحديد حجم الخسائر في كرداسة

الأحد، 06 فبراير 2022 02:59 م

"النقل" تخطط لشراء 32 قطارا مكيفا لصالح الخط الثالث لمترو الأنفاق.. عرض كورى لتوريدها بتكلفة 525 مليون دولار والتصنيع والتجميع داخل مصر.. العرض يشمل القيام بأعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار لمدة 8 سنوات

الأحد، 06 فبراير 2022 04:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة