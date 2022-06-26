ضبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل ومستلزمات الهواتف بمطار القاهرة.. صور

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الهواتف المحمولة ومستحضرات التجميل، بحوزة راكب مصرى قادم من دبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب، رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، أستوقف أحمد عطا لله عبد التواب مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب، إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عمرو غزال مأمور الجمرك والذى تلاحظ له وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة، قام عمرو عبد العزيز العميرى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بالعرض على محمود عبد النبى عباس مدير الجمرك والذى قام بتكليف كل من جورج صفوت مأمور الجمرك وتامر عادل رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 7 هواتف محمول وكمية كبيرة من مستلزماتها وسماعات وكاميرات والروترات والساعات، وكذلك كمية من مستحضرات التجميل ومستلزمات الشيش الإلكترونية.

أمر أسامة محمد دياب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.