ضبط عاطل بحوزته كيلو هيروين وحشيش قبل ترويجها بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات وسرقة"، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش والأيس"، وحيازة أسلحة بيضاء، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة الهيروين والحشيش والأيس وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

عقب تقنين الإجراءات واستئذن النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "محمد أ م"، وشهرته "الروبي"، 23 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز القناطر الخيرية، سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات وسرقة، وبحوزته بممارسة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، كيلو من مخدر الهيروين، و50 جرام من مخدر الحشيش، و15 جرام من مخدر الأيس، و2 سلاح أبيض، ومیزان حساس ديجيتال، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، ومشغولات ذهبية، ودراجة نارية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي والمصوغات الذهبية حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف للاتصال بعملائه، والأسلحة البيضاء للدفاع، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.