اليوم السابع
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الأحد، 26 يونيو 2022 03:27 م
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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا في أولى تعاملات الأسبوع

الأحد، 26 يونيو 2022 03:02 م
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا في أولى تعاملات الأسبوع صورة ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.403 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 9443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 11618 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3818 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1774 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2627 نقطة.
 

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