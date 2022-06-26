اليوم السابع
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صحيفتان سعوديتان: زيارة ولى العهد لمصر والأردن عززت الشأن السياسى والاقتصادى

الأحد، 26 يونيو 2022 10:16 ص
صحيفتان سعوديتان: زيارة ولى العهد لمصر والأردن عززت الشأن السياسى والاقتصادى الرئيس السيسي وولي العهد السعودى
أ.ش.أ

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أكدت صحيفتا الرياض وعكاظ السعوديتان، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخارجية التي قام بها إلى مصر والأردن عززت الشأن السياسي والاقتصادي، وحققت أهدافها مكتملة في تعميق وتعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة.

وذكرت صحيفة الرياض في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "الجولة الناجحة" - أن أهمية جولة ولي العهد تتجسد في أنها تأتي في وقت مهم، ترغب فيه السعودية في الانفتاح التام على دول المنطقة والعالم من جديد، بعد فترة جمود وتعطيل، واكبت انتشار جائحة كورونا، وهي الرغبة نفسها لدى بقية الدول، التي تسعى إلى التخلص نهائياً من تداعيات الجائحة، والنهوض باقتصادها من جديد بالتحالف مع المملكة، التي تقبل على طفرة اقتصادية "استثنائية"، لاستكمال ما تبقى من مشروعات رؤية "2030"، وحصد الثمار التي لا تقتصر على شعب المملكة، وإنما شعوب الدول الأخرى.


من جانبها، أوضحت صحيفة عكاظ تحت عنوان "نجاح قمة الرياض أضحى مضموناً"، أنه بعد الجولة الناجحة التي قام بها ولي العهد لكل من مصر والأردن، الأسبوع الماضي، وما سبقها وما أعقبها من زيارات واتصالات بين قادة دول المنطقة العربية والخليجية؛ أضحت المنطقة مهيأة تماماً بمواقف منسقة وموحدة في شأن ما تريد إبلاغه للقادة الذين تمت دعوتهم إلى قمة الرياض في 16 يوليو المقبل.

 


مصر

السعودية

الاردن

ولى العهد السعودى



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