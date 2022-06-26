صحة الإسماعيلية تبدأ المرحلة الثانية لمدارس التمريض بحد أدنى 250 درجة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزاره الصحة بالإسماعيلية بدء إدارة التدريب بمديريه الصحة قبول ملفات "المرحلة الثانية" للدفعة الجديدة لمدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام من أبناء محافظة الإسماعيلية بحد ادنى 250 درجة اعتبارا من اليوم الأحد 26 يونيو الجارى وحتى السبت 2 يوليو.

تُقَدَم طلبات الالتحاق للطلاب بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية وهى:

*مدرسة التمريض بنات بالمستقبل

*مدرسة التمريض بنين بالمستقبل

*مدرسة التمريض بنين وبنات بالتل الكبير

*مدرسة التمريض بنات بالقنطرة غرب

-التقديم مجانا طبقا لكل مركز إدارى على حده بواسطة ولى الأمر.

-يتم التقسيم كمجموعات طبقا لأعلى الدرجات للشهادة الإعدادية.

-لمزيد من الاستفسارات عن الشروط والأوراق المطلوبة يرجى التواصل مع إدارة التدريب بمديرية الصحة أو مقار مدارس التمريض.

ملحوظة- يرجى حضور الطالب فقط أثناء كشف الهيئة بالمواعيد التى سيتم الإعلان عنها لاحقا.