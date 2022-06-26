اليوم السابع
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شكوى من ضعف التيار الكهربائى بمدينة الرديسية بأسوان.. ورئيس المدينة يرد

الأحد، 26 يونيو 2022 07:00 ص
شكوى من ضعف التيار الكهربائى بمدينة الرديسية بأسوان.. ورئيس المدينة يرد الضعف الشديد فى تيار الكهرباء
كتب - محمود أحمد عطا- أسوان - عبد الله صلاح

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أرسل القارئ جمال إبراهيم يوسف، المقيم فى مدينة الرديسية التابعة لمحافظة أسوان، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، مناشدة بخصوص الضعف الشديد فى التيار الكهرباء.
 
وقال: "أهالى مدينة الرديسية بأسوان تعانى من ضعف التيار الكهربائى، مناشدا المسئولين العمل على ضبط التيار حتى لا يتضرر الأهالى".
 
وأكد يحيى مصطفى، رئيس مدينة الرديسية بمحافظة أسوان، أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المنفذة تجرى أعمال الإحلال والتجديد اللازمة لمحولات الكهرباء، للقضاء على مشكلة ضعف التيار الكهربائى بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
 
وأضاف رئيس مدينة الرديسية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك برنامج هندسى لتغيير المحولات القديمة وإحلالها بمحولات كهرباء جديدة ذات كفاءة عالية بإجمالى عدد 8 محولات، منتظر الانتهاء منها جميعاً مع بداية شهر يوليو المقبل، للقضاء تماماً على مشكلة ضعف التيار الكهربائى الذى عانى منه سكان مدينة الرديسية لفترة.
 
وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
 
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
 

ضعف التيار الكهربائى

الرديسية

أسوان

الكهرباء

اليوم السابع



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