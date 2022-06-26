شكوى من ضعف التيار الكهربائى بمدينة الرديسية بأسوان.. ورئيس المدينة يرد

كتب - محمود أحمد عطا- أسوان - عبد الله صلاح

أرسل القارئ جمال إبراهيم يوسف، المقيم فى مدينة الرديسية التابعة لمحافظة أسوان، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، مناشدة بخصوص الضعف الشديد فى التيار الكهرباء.

وقال: "أهالى مدينة الرديسية بأسوان تعانى من ضعف التيار الكهربائى ، مناشدا المسئولين العمل على ضبط التيار حتى لا يتضرر الأهالى".

وأكد يحيى مصطفى، رئيس مدينة الرديسية بمحافظة أسوان، أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المنفذة تجرى أعمال الإحلال والتجديد اللازمة لمحولات الكهرباء، للقضاء على مشكلة ضعف التيار الكهربائى بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. وأضاف رئيس مدينة الرديسية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك برنامج هندسى لتغيير المحولات القديمة وإحلالها بمحولات كهرباء جديدة ذات كفاءة عالية بإجمالى عدد 8 محولات، منتظر الانتهاء منها جميعاً مع بداية شهر يوليو المقبل، للقضاء تماماً على مشكلة ضعف التيار الكهربائى الذى عانى منه سكان مدينة الرديسية لفترة.