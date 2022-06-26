"شعاع" تبدأ تصوير عدادات الكهرباء بمحافظة مطروح يناير المقبل

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تقرر الاستعانة بشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية ومسبوقة الدفع لتسجيل قراءه العدادات بمحافظة مرسى مطروح بدءا من يناير، كاشفا أن الفاتورة القادمة التى سيتم تحصيلها فى يوليو ستكون أول فاتورة مصورة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاستعانة بشركة شعاع يحقق عدة مكاسب أولها نقل القراء التابعين للشركة فى إدارة التحصيل لزيادة عددهم و رفع نسب التحصيل بالشركة، علاوة على إحضار قراءة سليمة تعتمد على التقاط صورة للعداد وإرسالها اونلاين لشركة الكهرباء وبالتالى تضمن الشركة تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلى من المشترك.

وأشار المصدر، إلى أن قطاع الكهرباء بمحافظة مطروح بدأ منذ شهر يونيو فى تصوير عدادات الكهرباء الخاصة بكبار المشتركين و الهيئات و المؤسسات الحكومية ، مشيرا إلى أنه تقرر وقف اصدار اى فاتورة لكبار المشتركين بدون صورة.