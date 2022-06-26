اليوم السابع
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شرب مياه 3 مرات ونظر للأرض 10 مرات..كواليس الظهور الأول لقاتل فتاة المنصورة

الأحد، 26 يونيو 2022 02:31 م
شرب مياه 3 مرات ونظر للأرض 10 مرات..كواليس الظهور الأول لقاتل فتاة المنصورة المتهم بقتل نيرة أشرف فتاة المنصورة
المنصورة ـ محمود عبد الراضي ـ شريف الديب ـإبراهيم سعيد ـ أسامة طلعت ـ مرام محمد ـ محمد حبشي ـ تصوير حسن محمد

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حالة من الخوف والترقب ظهر بها المتهم بقتل فتاة المنصورة، حيث غطى القلق على ملامحه، وحرص على النظر للأرض حوالي 10 مرات، وشرب مياه 3 مرات، واستعمل مناديل حوالي 3 مرات.
 
المتهم تحدث بصوت متماسك، وتذكر الوقائع والأحداث بالأيام والتواريخ والساعات، وناقض نفسه في عدة أمور أبرزها نفيه قتل الضحية بسبب عدم زواجها منه، ثم عاد وأكد أنه كان يحبها وتخلص منها لرغبتها في الارتباط بغيره.
 
وأجلت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة المنصورة، لجلسة 28 يونيو الجاري.
 
وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجنى عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.
 
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكاب الجريمة، وفى مقدمتهم زميلات المجنى عليها اللاتى كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجنى عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدمه لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

 


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