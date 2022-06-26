شرب مياه 3 مرات ونظر للأرض 10 مرات..كواليس الظهور الأول لقاتل فتاة المنصورة

المنصورة ـ محمود عبد الراضي ـ شريف الديب ـإبراهيم سعيد ـ أسامة طلعت ـ مرام محمد ـ محمد حبشي ـ تصوير حسن محمد

حالة من الخوف والترقب ظهر بها المتهم بقتل فتاة المنصورة، حيث غطى القلق على ملامحه، وحرص على النظر للأرض حوالي 10 مرات، وشرب مياه 3 مرات، واستعمل مناديل حوالي 3 مرات.

المتهم تحدث بصوت متماسك، وتذكر الوقائع والأحداث بالأيام والتواريخ والساعات، وناقض نفسه في عدة أمور أبرزها نفيه قتل الضحية بسبب عدم زواجها منه، ثم عاد وأكد أنه كان يحبها وتخلص منها لرغبتها في الارتباط بغيره.