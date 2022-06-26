سقوط طبيب من الطابق الثالث بمنزله تحت الإنشاء.. والصحة تنعى الفقيد

استقبلت مستشفى الحسينية المركزى بالشرقية، طبيب يعانى من إصابات بالمخ وكسور متعددة إثر سقوطه من علو، وتوفى فور وصوله.

أفاد الاهالى لـ"اليوم السابع"، أن المجنى عليه يدعى الدكتور محسن مأمون رئيس قسم الأسنان بمستشفى الحسينية، وانه كان يقوم بتشييد منزلا جديدا وأثناء تواجده لمتابعة الإنشاءات سقط من الدور الثالث، ليتعرض بإصابات بالغة بالجسم والجمجمة توفى على إثرها.

من جانبها أصدرت مديرية الصحة بالشرقية، بيانا جاء فيه: "يتقدم الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وجميع العاملين بمستشفى الحسينية المركزى، بخالص العزاء فى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الزميل الطبيب محسن مصطفى مأمون رئيس قسم الأسنان بمستشفى الحسينية المركزى، وزوج الطبيبة أمل محمد كامل أخصائية النساء والتوليد بالمستشفى، والذى وافته المنية منذ دقائق قليلة إثر سقوطه من علو، سألين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون".