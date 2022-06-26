روسيا: الغرب يفعل كل شيء لإطالة أمد الصراع على أراضى أوكرانيا قدر الإمكان

كتب أحمد عرفة

أكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن الغرب منح أوكرانيا ونظام كييف مهمة قتل أكبر عدد من الروس، ويستخدمون أوكرانيا كأداة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ردا على سؤال عما إذا كان الأمريكيون والبريطانيون قد تواصلوا مع روسيا بشأن مصير مواطنيهم المشاركين فى الأعمال القتالية فى أوكرانيا، قائلة إن الدول الغربية يفعلون ما قاله السفير الروسى فى لندن أندرى كيلين، يكتبون نوعا من الأوراق الاستفزازية. لكنهم لا يريدون الإجابة على الأسئلة التى نطرحها عليهم بشأن الأنشطة التى يقودونها.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن الغرب يفعلون كل شيء لإطالة أمد الصراع على أراضى أوكرانيا قدر الإمكان، ونتذكر ما قاله الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الابن إن مهمة أوكرانيا هى قتل أكبر عدد ممكن من الروس، لقد منحوا أوكرانيا ونظام كييف هذه الوظيفة، ويستخدمون أوكرانيا كأداة، وهم مستعدين لتوريد الأسلحة، وإرسال الناس، وشعبهم، وأى شيء من أجل ألا يتوقف الصراع ولا يتم العثور على حل للوضع، وإلا فإن خططهم ستتدمر كما قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.