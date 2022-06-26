رئيس وزراء سنغافورة: علينا تنويع مصادر الغذاء فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية

أ.ش.أ

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين-لونج، إن على بلاده القيام بالمزيد من التدابير من أجل تنويع مصادر الغذاء في ظل توجه الدول حول العالم للاعتماد على الإمداد المحلي بسبب ارتفاع الأسعار.

وتابع رئيس الوزراء في تصريحات نقلتها قناة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم الأحد، " أن الوضع بات مقلقا إلا أنه ليس من المفاجئ أن تمنع الدول التصدير في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض المعروض، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا عرقلت تصدير ملايين الأطنان من الحبوب؛ ما تسبب في نقص الماشية وارتفاع أسعار اللحوم".

وأكد أن بلاده تمكنت من مواكبة نقص العديد من السلع وإيجاد موردين بديلين، إلا أنه أكد أن المشكلة ستستمر وأنه يجب القيام بالمزيد وأن وزارة التجارة والصناعة في بلاده تعمل على ذلك".