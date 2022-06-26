اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء سنغافورة: علينا تنويع مصادر الغذاء فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية

الأحد، 26 يونيو 2022 12:25 م
رئيس وزراء سنغافورة: علينا تنويع مصادر الغذاء فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية رئيس وزراء سنغافورة لي هسين-لونج
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين-لونج، إن على بلاده القيام بالمزيد من التدابير من أجل تنويع مصادر الغذاء في ظل توجه الدول حول العالم للاعتماد على الإمداد المحلي بسبب ارتفاع الأسعار.

وتابع رئيس الوزراء في تصريحات نقلتها قناة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم الأحد، " أن الوضع بات مقلقا إلا أنه ليس من المفاجئ أن تمنع الدول التصدير في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض المعروض، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا عرقلت تصدير ملايين الأطنان من الحبوب؛ ما تسبب في نقص الماشية وارتفاع أسعار اللحوم".

وأكد أن بلاده تمكنت من مواكبة نقص العديد من السلع وإيجاد موردين بديلين، إلا أنه أكد أن المشكلة ستستمر وأنه يجب القيام بالمزيد وأن وزارة التجارة والصناعة في بلاده تعمل على ذلك".

 


سنغافورة

الأسعار العالمية

الحبوب

السلع

أسعار اللحوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة