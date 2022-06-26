رئيس شركة التعمير للمرافق: جولات رئيس الوزراء لقرى حياة كريمة دفعة قوية للمشروعات

كتب أحمد حسن

اللواء سيد العشرى: مبادرة حياة كريمة ستغير خريطة التنمية فى محافظات مصر

قال اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، إحدى شركات وزارة الإسكان، أن جولات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لقرى حياة كريمة، تمثل دفعة قوية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها، ورسالة تأكيد من الدولة للعالم كله، أن مبادرة حياة كريمة هى مشروع القرن.

وأوضح أن الدولة تولى اهتمام غير مسبوق بالقرى المصرية سواء فى محافظات الصعيد أو محافظات وجه قبلى، وهو ما يؤكد على أن الدولة تحرص على توفير حياة كريمه لكافة المواطنين سواء فى القرى أو النجوع، على عكس ما كانت تتبعه الأنظمه السابقة من الاهتمام بالحضر وعواصم المحافظات فقط.

وأشار إلى أن جولة رئيس الوزراء بقرى محافظة الغربية والتى تشهد تنفيذ مشروعات حياة كريمة، جاءت بردرود فعل قوية سواء على المستوى المحلى والأهالى والذين استقبلوه بفرحة عارمة، أو على المستوى الدولى، والتى أكدت اهتمام الحكومة بكاف أجهزتها وعلى رأسها رئيس الحكومة بمشروعات مبادرة حياه كريمة، والمتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل اليومية لتلك المشروعات.

وقال أن رئيس الوزراء وصف ما يجرى من أعمال فى مختلف القرى المصرية بمثابة منظومة متكاملة، مؤكدا أن مشروع مبادرة حياة كريمة بجميع المقاييس هو مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وستظل الأولوية الأولى للدولة المصرية والحكومة بالرغم من كل التحديات التي يواجهها العالم هي استكمال هذا المشروع الضخم والعملاق لأن تأثيره الإيجابي على 60 مليون مواطن مصري واضح تماما، لذلك هو أهم مشروعاتنا.

وأكد أن شركة التعمير والإسكان للمرافق، تنفذ عدة مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة داخل محافظة الغربية، ووصلت لمعدلات مرتفعة، حيث وصلت نسبة التنفيذ فى مشروعات الغربية لنحو 95%.

وأشار إلى أن القرى التى تشهد مشروعات مياه وصرف ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية هي ، كفر غازي – كفر سنبو – شماره – كفر إسماعيل وقرية كفر حنون، قرية كفر شمارة التابعة لمركز زفتى وقرية كفر سينبو، التابعة لنفس المركز.

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ أعمال الشبكات داخل هذه القرى، تصل لنحو 165 مليون جنيه، موضحا أن مبادرة حياة كريمة تمثل نقطة نور حقيقة لكافة قرى محافظة الجمهورية.

وأوضح اللواء سيد العشري، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة تتولى تنفيذ أعمال الصرف والمياه والبنية التحتية لنحو 14 قرية فى مبادرة حياة كريمة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مشروعات مبادرة حياة كريمة ستغير من خريطة محافظات مصر، وفي ختام تنفيذ المبادرة، ستكون معدل التنمية في مختلف المحافظات التي شهدت مشروعات لمبادرة حياة كريمة، ارتفع لأضعاف لأن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على مشروعات مياه وصرف، بل تمتد لتنمية حقيقة وتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية وصناعية وخلافه، وهو ما يوفر فرص عمل حقيقية لكافة شباب القرى والمحافظات، كما سيعيد مصر للريادة من جديد من خلال المبادرات الخاصة بدعم المنتج المحلي لوقف الاستيراد.