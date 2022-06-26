رئيس العراق: الاعتداءات على حقول النفط والغاز بكورمور استهداف لاستقرار البلد

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أكد الرئيس العراقى برهم صالح، أن الاعتداءات التى طالت حقول النفط والغاز فى كورمور تمثل استهدافًا لاستقرار البلد.

وقال صالح، فى تغريدة على الشبكة الاجتماعية "تويتر"، إن "الاعتداءات التى طالت حقول النفط والغاز فى كورمور وغيرها من المناطق هو استهداف لاستقرار البلد وضرب للاقتصاد الوطني".

وأضاف "لا خيار لنا إلا أن نقف بحزم ضد هذه المحاولات الإجرامية الآثمة، وعلى جميع القوى الوطنية التكاتف لدعم الأجهزة الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة وسيادة القانون".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب فى إقليم كردستان شمالى العراق قد أعلن فى وقت سابق اليوم تعرض حقل "كورمور" الغازى فى محافظة السليمانية إلى قصف صاروخى هو الثالث من نوعه خلال الأيام القليلة الماضية.