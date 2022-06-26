رئيسة "النواب البحرينى" تشيد بمستوى العلاقات مع روسيا على كافة الأصعدة

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أشادت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل بمستوى العلاقات بين بلادها وروسيا على كافة الأصعدة، وخصوصا في مجال العمل البرلماني وتفعيل لجان الصداقة المشتركة وتبادل التجارب المشتركة والزيارات والوفود وتوحيد المواقف في المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدة التطلع للدفع بآليات التعاون المشترك وفتح آفاق متقدمة وأرحب في شتى المجالات.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم /الأحد/، أن ذلك جاء خلال لقاء زينل مع وفد من سيدات الأعمال بروسيا؛ حيث تم بحث العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين على كافة المستويات، خصوصا على الصعيد الاقتصادي والتجاري والبرلماني.



وأشارت زينل إلى ضرورة البناء على ما يجمع البلدين في عددٍ من قطاعات الأعمال التجارية والصناعية والاستثمارية وقطاع الطاقة وغيرها، مشددة على حرص مجلس النواب على تشجيع وتعزيز العلاقات التجارية بين البحرين وروسيا خصوصا مع ما تمثله البحرين من بوابة رئيسية للدخول إلى أسواق المنطقة، وذلك عبر تعزيز النظم القانونية والتشريعية، وتسخيرها لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، وتقديم المزيد من الامتيازات لهم.



ومن جانبه، أكد الوفد الروسي أن موسكو تولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات مع المنامة، لاسيما في ظل المؤشرات التنموية التي تؤكد أن البحرين لديها خيارات تجارية ومالية وفرص استثمارية واعدة لرجال وسيدات الأعمال الروس، مشيرا إلى أهمية تبادل الزيارات بين الوفود التجارية البحرينية الروسية لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.