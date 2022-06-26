دراسة أمريكية: التطعيم ضد الأنفلونزا يقلل خطر الإصابة بالزهايمر 40%

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أظهرت دراسة جديدة أعدها باحثون فى مركز "يو تى هيلث هيوستن" أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للأنفلونزا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 40% من أقرانهم غير الملقحين على مدار أربع سنوات.



وقارنت الدراسة، التى قادها الدكتور ريك ماكورد، أستاذ علم الأعصاب فى كلية الطب جامعة "هيوستون" الأمريكية، بين خطر الإصابة بمرض الألزهايمر وبين المرضى الذين حصلوا على تطعيمًا سابقًا ضد الأنفلونزا فى عينة كبيرة من البالغين فى الولايات المتحدة تخطت أعمارهم 65 عامًا.



وقال الباحثون: "وجدنا أن التطعيم ضد الإنفلونزا لدى كبار السن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر لعدة سنوات. وقد زادت قوة هذا التأثير الوقائى مع عدد السنوات التى يتلقى فيها الشخص لقاحًا سنويًا ضد الإنفلونزا".



وأردف الباحثون :" نظرًا لوجود دليل على أن العديد من اللقاحات قد تحمى من مرض الزهايمر، فإننا نعتقد أن هذا التأثير الوقائى ليس قاصرًا على لقاح الإنفلونزا... بل نعتقد أن الجهاز المناعى معقد، وبعض التعديلات، مثل الالتهاب الرئوى، قد تنشطه بطريقة تجعل مرض الزهايمر أسوأ. وبذلك الأشياء الأخرى التى تنشط الجهاز المناعى، قد تمثل طريقة تحمى من مرض الزهايمر".



وتابعوا أنه لا يزال أمامهم الكثير لمعرفة كيف يتعزز نظام المناعة أو تتحسن نتائج الوقاية من هذا المرض فيما يرتبط باللقاح.