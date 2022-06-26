اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 07:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خليك واعى.. قبل ما تشارك شائعة.. طريقة تقصى الحقائق والتأكد من صحة الخبر.. إنفوجراف

الأحد، 26 يونيو 2022 06:43 م
خليك واعى.. قبل ما تشارك شائعة.. طريقة تقصى الحقائق والتأكد من صحة الخبر.. إنفوجراف طريقة تقصى الحقائق والتأكد من صحة الأخبار (إنفوجراف)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصبحت مواقع التواصل الاحتماعى بيئة خصبة لتداول الشائعات والأخبار الكاذبة، ويساعد في تنامى تلك الظاهرة البعض ممن يشاركون المعلومات غير الصحيحة بصورة تلقائية دون التأكد من مصدرها أو حقيقتها وهل هي مجتزأة أو مغلوطة؟.. لذا يجب البعض على تقصى الحقائق وألا يقعون في فخ تداول الشائعات.

وهناك العديد من الخطوات السهلة والبسيطة، يمكنك تطبيقها قبل نشر معلومة أو خبر تشك في صحته وهى كالتالى:

- الحصول على المعلومات من المصادر الموثوق فيها

احذر من المواقع والصفحات غير المعروفة أو الهزلية

زر بنفسك الصفحات المنسوب إليها تصريحات أو معلومات في صور

تأكد هل صفحة الشخصية العامة الموثقة تخصه فعلاً أم يديرها محبين له

-  تحقق من المعلومات إذا ما كانت مجتزأة أو قديمة أو متناقضة

 يمكنك نسخ المعلومة ووضعها على محركات البحث للتعرف على أصلها ومصدرها

- تحقق من أصل الصورة أو الفيديو المتداول

بالنسبة للصورة:

افحص الصورة وتأكد هل هناك ما يشير إلى وجود تعديل على الصورة

ابحث عن أصل الصورة وتاريخ نشرها عن طريق البحث العكسي بمحركات البحث

تفاصيل الصورة قد تشير لتوقيت أو مكان التقاطها كالملابس أو أي لافتات

بالنسبة للفيديو:

يمكنك استخدام التطبيقات المتاحة للتحقق من أصل ومصدر الفيديو

دقق في الفيديو للتأكد هل تم التلاعب فيه أم أنه مصور بشكل صحيح

de104850-95e3-439a-b94e-77c3190dbc4e

 

#خليك_واعي
#فكر_قبل_ما_تنشر
#وقفها_عندك

 


الشائعات

الاخبار الكاذبة

مواجهة الشائعات

مواجهة الاخبار الكاذبة

تقصى الحقائق

خليك واعى



الموضوعات المتعلقة

الحكومة تنفى شائعة اقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية على نسبة 25% فقط

الأحد، 26 يونيو 2022 01:17 م

لماذا تنتشر الشائعات أكثر فى القطاعات الخدمية مثل التعليم والتموين؟ فيديو

الأحد، 26 يونيو 2022 06:00 ص

خليك واعى.. شائعات ترسخت في التاريخ أبرزها "نابليون كسر أنف أبو الهول"

السبت، 25 يونيو 2022 08:30 م

"30 يونيو" ثورة انتصرت للهوية المصرية.. حصنت المصريين من الانقسام المجتمعى.. بداية حقيقية للإنجازات الاقتصادية والسياسية.. ونشر الوعي ومكافحة الشائعات وبناء الثقة بين المواطن والدولة أبرز الأهداف

السبت، 25 يونيو 2022 05:00 م

وقفها عندك.. دار الإفتاء تحذر من ترويج الشائعات (إنفوجراف)

السبت، 25 يونيو 2022 01:11 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة