حفل فنى اليوم لتنمية المواهب لأطفال وطلائع الأوركسترا بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا لطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب بدار أوبرا الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد المدير الفنى للمركز.

ويتضمن برنامج الحفل فاصلا فنيا لأطفال وطلائع الأوكسترا تدريب كل من: نرمين خليل وكريم فؤاد، تحت إشراف الدكتورة نيفين المحمودى، حيث يقدم الطلبة والطالبات مجموعة من الأعمال الكلاسيكية المتميزة يليه فاصلا لطلبة وطالبات فصلى الكورال والغناء العربى تدريب وقيادة الدكتور محمد حسنى والفنان وليد حيدر يقدمون خلاله مجموعة من أغانى التراث التى شدا بها كبار الفنانين فى مصر والوطن العربى منها يا أغلى اسم فى الوجود، الدنيا ربيع، ياورد على فل وياسمين، اكتب لك تعهد، طلعت يا محلا نورها، أفرح يا قلبي، فيها حاجة حلوة، الباقى هو الشعب، شحات الغرام، يا مصر يحميكى لأهلك وغيرها.

يشار إلى أن مركز تنمية المواهب قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 ويضم نخبة من الأساتذة الأكاديميين، حيث يحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع وصقل المواهب الفنية.

ويضم فصول فنية مختلفة منها البيانو، الباليه، الكمان، الجيتار، العود، الكورال، الموشحات، ذوى القدرات الخاصة.

وأقيم أول مهرجان لتنمية المواهب ومسابقة للمواهب الفنية بعد تولى الدكتورة إيناس عبد الدايم رئاسة مجلس إدارة دار الأوبرا المصرية وقد أصبحت حفلات مركز تنمية المواهب أساسية فى خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية، والتى تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للارتقاء بالذوق العام للبراعم وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.