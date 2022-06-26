حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن في حدائق القبة والزيتون

قررت نيابة الزيتون، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة وتخصصه فى سرقة الشقق بعد مراقبتها.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسمى شرطة (حدائق القبة – الزيتون) بمديرية أمن القاهرة من (شخصان ، مقيمان بنطاق دائرة قسمى الشرطة) بإكتشافهما كسر بابى الشقتان محل سكنهما وسرقة (مبلغ مالى – عدد من الأجهزة الكهربائية) من داخلهما

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعتين (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "سكين") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعتين بأسلوب " كسر الباب" بإستخدام أجنة حديدية .. وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب " كسر الباب" ، كما أقر بإرتكابه عدد (4) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وبإرشاده تم ضبط ( جزء من المبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة – كافة المسروقات المستولى عليها – 2 أجنة حديدية والمستخدمتان فى إرتكاب وقائع السرقة) وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتم حبس المتهم.