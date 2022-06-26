ثرى إسبانى يقتل زوجته وصديقتها وينتحر.. والشرطة تعثر على ترسانة أسلحة فى منزله

فاطمة شوقى

شهدت إسبانيا اليوم الأحد، جريمة هزت البلاد ، حيث عثرت الشرطة الوطنية الإسبانية على ثلاثة جثث، رجل وامرأتان ، في منزل يقع في منطقة سيرانو بالعاصمة مدريد، حيث كشفت التحقيقات عن أن فرناندو جونزاليس دي كاستيلو، الملقب ب"كونت أتاريس" وهو من أثرياء إسبانيا، قام بقتل زوجته 44 عاما وصديقتها ثم انتحر، وتحقق الشرطة في الاحداث باعتبارها قضية عنف جنسى، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن دى كاستيلو الذى ورث لقب "الكونت" عن عمه الأكبر في عام 2012 ، له تاريخ طويل من العنف ضد المرأة، لاساءة معاملة والدته مارايا انطونيا جوردان دى أوريبس 84 عاما، وشقيقته ، فضلا عن عدة بلاغات من زوجته بإساءة معاملتها ، حتى أن السلطات قامت بفرض عليه حكما بالتقييد وعدم التعرض لهن في عام 2018، ولكن بعد ذلك قامت الزوجة بسحب شكوتها ضده.

وكان دى كاستيلو ظهر فى العديد من البرامج التليفزيونية فى الآونة الأخيرة ، وكان ينتقد كثيرا تدهور الاحوال المالية لدى بنك مدريد المركزى .

واتجهت الشرطة الإسبانية إلى مكان الحادث حيث تلقت شكوى من الجيران الذين سمعوا عدة طلقات نارية الساعة العاشرة صباحا ، وعند تفتيش المنزل، عثروا على ثلاث جثث لامرأتين ورجل محاطين بالدماء.

كما عثرت الشرطة الإسبانية بالإضافة إلى البندقية التي تم اطلاق النار منها على الضحايا ، على العديد من الأسلحة النارية والذخيرة وكواتم للصوت وبنادق ، وتوجد هذه الأسلحة في غرفة واحدة في المنزل، والتي كانت تضم أيضا أسلحة بيضاء من جميع الأنواع وصور لديكتاتوريين مثل فرانسيسكو فرانكو وأدولف هتلر.

وكان دي كاستيلو ، كما أوضح جيرانه ، تسبب في بعض المشاكل في المجتمع لأنه أطلق بانتظام هدفًا ببندقية في الفناء ، مما تسبب في حدوث اضطرابات في المبنى الذي يعيش فيه.