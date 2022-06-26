توافد طلاب الثانوية بكفر الشيخ على 80 لجنة لأداء امتحان اللغة العربية.. لايف

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على الطلاب والمشاركين فى الامتحانات، وأنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل فى نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفورى مع أى معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

ومن جانبه، أوضح محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان فى تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان، وأيضا ليكون منسقا بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.

وأشار، إلى أنه تم التشديد على مشرفى اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أى أجهزة إلكترونية "هواتف محمولة، سماعات" وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.