توافد البعثة الرسمية للحجاج على مطار القاهرة استعدادا للسفر للأراضى المقدسة

كتب أحمد مصطفي- رحاب نبيل

شهدت الصالة الموسمية بمطار القاهرة، قبل قليل، توافد أفواج البعثة الرسمية للحجاج، استعداداً للسفر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على تشكيل فريق من العلاقات العامة، لإستقبال الحجاج وانهاء إجراءات سفرهم، وخاصة كبار السن.

ومن المقرر، أن تنظم مصر للطيران، عصر اليوم الأحد احتفالية خاصة بتوديع البعثة الرسمية في حفل سيتم إقامته بالصالة الموسمية المخصصة لسفر الحجاج المصريين بحضور الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية، والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من المسئولين بالأوقاف والطيران والتضامن الإجتماعى.

ورفعت سلطات مطار القاهرة من استعداداتها بجميع الأجهزة والقطاعات والإدارات والشركات العاملة بالمطار لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المغادرين الي السعودية عبر شركتي مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية السعودية وشركات الطيران الخاصة.

وخصص مسئولو مطار القاهرة الدولي مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم (2) لرحلات الخطوط الجوية السعودية، بالإضافة إلى التنبيه والتشديد على شركات الطيران سواء المصرية أو العربية التى ستنقل ضيوف الرحمن بداية من 24 يونيو الجاري، بضرورة الإلتزام بمواعيد إقلاع الرحلات وفقا لجداول التشغيل المقررة، والتنبيه على ضيوف الرحمن على التواجد قبل إقلاع الرحلات بـ 4 ساعات.