تفاصيل اعترافات سارقي محصل شركة في الهرم بتكوين عصابة للنصب وتجارة المخدرات

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بسرقة مبلغ مالي من محصل شركة في الهرم، بارتكابهم الجريمة، عقب القبض عليهم، وذكروا أن شقيق أحد المتهمين يعمل بالشركة، وهو الذي أخبر شقيقه بخط سير السيارة، الذي اتفق مع باقي الجناة ونفذوا الجريمة، حيث طاردوا سيارة الشركة، وهددوا السائق والمحصل، واستولوا على المبلغ المالي.

وكشف الجناة أنهم يكونون تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين، بواسطة تمثال يشتبه في أثريته، وتجارة المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة والحشيش، وأرشدوا عن مصدر الحصول عليها.

واعترف المتهمون أنهم اتفقوا على تنفيذ الجريمة، وتقسيم المبلغ بينهم، وأنفقوا جزء منه عقب ارتكابهم الحادث، وأرشدوا عن باقي المبلغ.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الجناة استخدموا سيارتين ملاكي إحداهما بدون لوحات معدنية، في تنفيذ الجريمة، وتم ضبطهما، كما تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة في الحادث، وأرشد الجناة عن مصدر الحصول عليها، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إحالة المتهمين إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من كلٍ من (محصل بإحدى الشركات وسائق) بأنه حال سيرهما بسيارة ملاكي قيادة الثاني بدائرة القسم فوجئا بسيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية" يستقلها (4 أشخاص) ترجل منها (3) منهم بحوزتهم أسلحة نارية واستولوا منهما على (مبلغ مالي) خاص بعمل الأول.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص ، لهم معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (مجموعة صور ضوئية لورقة نقدية فئة 200 جنيه – الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - عدد من الطلقات - تمثال يشتبه فى أثريته - عملات معدنية – عدد من الأقراص المخدرة - كمية من مخدر الحشيش).

كما أمكن ضبط سيارتين (الأولى المستخدمة فى الواقعة ملك شقيق أحد المتهمين (له معلومات جنائية "سىء النية") تم ضبطه – الثانية المستخدمة فى الهروب "ملك أحد المتهمين") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحد المتهمين أن شقيقه يعمل محصل بالشركة المشار إليها ومن خلال تواجده معه بالمنزل علم بخط سير تحركات المبالغ المالية ، فاتفق مع باقي المتهمين ورصدوا تحركات نقل الأموال وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين مستقلين سيارة لمحل البلاغ وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه ولاذوا بالهرب ،كما قرروا حيازتهم المضبوطات لاستخدامها فى وقائع نصب وحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.