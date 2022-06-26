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تعليم بورسعيد: لم نرصد حالات غش أو حالات مرضية داخل لجان الثانوية العامة

الأحد، 26 يونيو 2022 01:26 م
تعليم بورسعيد: لم نرصد حالات غش أو حالات مرضية داخل لجان الثانوية العامة لجان امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أنه لم يتم رصد أى حالات مرضية أو حالات غش أو مشكلات فنية أو إدارية من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد.

ومن جهة أخرى أكد تقرير امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية اليوم الأحد، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات اللغة العربية 4838 طالبا وطالبة  بنسبة  حضور 99.6% بواقع 4821 طالبا وطالبة من خلال 15 لجنة إمتحان بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد .

وأشار تقرير تعليم بورسعيد أن عدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء إمتحان اللغة العربية 4 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 100%.

ومن جهة أخرى أكدت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد من خلال تصريحات صحفية، بأنه تم تسفير أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة بالإسماعيلية بأمورية مؤمنة بمعرفة الشرطة المدنية .

 

 

 

 


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