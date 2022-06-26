اليوم السابع
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تعرف على مخالفات الشريحة الرادعة الخاصة بقواعد السير فى قانون المرور الجديد

الأحد، 26 يونيو 2022 04:00 ص
تعرف على مخالفات الشريحة الرادعة الخاصة بقواعد السير فى قانون المرور الجديد وحدة تراخيص- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

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أقر قانون المرور الجديد الذى لم يتم إقراره حتى الآن، مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة، التي تعد رادعة لمخالفي قواعد السير على الطرق، ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه و لا تزيد عن 8 آلاف و من تلك المخالفات: 
 
-السير عكس الاتجاه المقرر على الطريق
 
-القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر
 
-الامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون
 
-ارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة،
 
-التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة
 
-اعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته
 
-الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف
 
-تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س
 
-التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة
 
-ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائى
 
-ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه
 
-تفريع حمولة الركاب على الطرق العامة
 
-قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها
 
-استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور
 
 
 
 

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قانون المرور الجديد

الشريحة الخامسة

مخالفات مرورية

مخالفة شروط المرور



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