تعرف على استعدادات "تعليم الأقصر" لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة للمرور على اللجان المخصصة كمقار لامتحانات الثانوية العامة للتأكد من توافر المستلزمات المطلوبة لعقد الاختبارات، حيث تعقد الامتحانات من جديد اليوم الأحد داخل اللجان للطلبة فى مادة اللغة العربية.

وخلال الجولات تابع رئيس المدينة، أعمال إعادة فرش اللجان الامتحانية وتوزيع المقاعد على الفصول وصيانة أي أجهزة لا تعمل "خاصة المراوح"، نظراً لارتفاع درجات الحرارة التي تتزامن مع انعقاد الاختبارات، إضافة إلى مدى راحة وتوفير مستلزمات استراحات المراقبين والملاحظين، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم لمتابعة كافة تجهيزات خدمة الطلبة بصورة دورية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

ومن جانب آخر واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس المخصصة لامتحانات الثانوية العامة، وشملت أعمال النظافة التطهير والتعقيم بمحيط المدارس المخصصة لامتحانات الثانوية العامة، فضلاً عن تطهيرها من الداخل قبل استقبالها للطلاب حرصاً على سلامتهم من الإصابة بالفيروسات، حيث تمنى اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا التوفيق والنجاح لكل ابنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات التى تستمر حتى 20 يوليو المقبل.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور محمد السيد وكيل تعليم الأقصر، أنه تم تجهيز 30 لجنة على مستوى المحافظة، تتضمن 6 لجان بإدارة الأقصر وعدد لجنتان بالبياضية و4 لجان بالطود ولجنتان بالزينية و5 لجان بأرمنت و4 لجان بالقرنة و7 لجان باسنا، حيث أنه من المقرر أن يؤدي 6851 طالب وطالبة الامتحانات هذا العام، وبلغ عدد الطلاب في كل قسم 2211 في الشعبة الأدبية، و4094 طالب وطالبة بقسم علمى علوم، و546 طالب في قسم علمى رياضة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم التشديد على توفير المناخ الآمن للطلاب لأداء الامتحانات مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات مع تذليل أي عقبات بالتنسيق بين كل الأجهزة بالمحافظة.



تعليم الأقصر تجهز اللجان لإمتحان اللغة العربية بالثانوية العامة



تعليم الأقصر تجهز اللجان لإمتحان اللغة العربية بالثانوية العامة



تعليم الأقصر تجهز اللجان لإمتحان اللغة العربية بالثانوية العامة



تعليم الأقصر تجهز اللجان لإمتحان اللغة العربية بالثانوية العامة