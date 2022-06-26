تحطم واحتراق طائرة في البرازيل والحادث يسفر عن مصرع 3 أشخاص

فاطمة شوقى

تحطمت طائرة صغيرة في منطقة ريفية في سالت ودى بيرابورا، وهى بلدية في ولاية ساو باولو البرازيلية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، حسبما قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لإدارة الإطفاء، فإن الطائرة اصطدمت بعد إقلاعها من مطار خاص في مزرعة، بخطوط كهرباء وسقطت في مزرعة أوكالبتوس.

وأوضحت هيئة الإغاثة أن النيران التي وصلت إلى الغطاء النباتي ، واُلتهمت الطائرة بالكامل لكن رجال الإطفاء أخمدوها. تم العثور على جثث متفحمة لزوجين والطيار.

وبحسب الوكالة الوطنية للطيران المدني ، فإن حالة الطائرة كانت جيدة ، كما أكدت ان حالتها تسمح لها بالعمل بأمان، وحتى الآن لم يتم معرفة أسباب الحادث.

وقالت إدارة الإطفاء إن هناك حاجة إلى 4 شاحنات على الأقل لإخماد الحريق ، وحتى الآن لا يوجد أي ضحايا باستثناء جثث متفحمة لثلاث أشخاص.