تجليس الأنبا بيشوي أسقفا لإيبارشية أسوان.. صور

كتب: محمد الأحمدى

احتفلت إيبارشية أسوان ل لأقباط الأرثوذكس وتوابعها فى الكاتدرائية بتجلس الأنبا بيشوى أسقف للإيبارشية، مساء أمس، حيث كان برفقة الآباء المطارنة والأساقفة.

وقال البابا في رسالته للأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان: "أشكر نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي الذي قدمه لنا، وأشكر أيضًا نيافة الأنبا باخومالذي رعى الإيبارشية وآبائها منذ رحيل مطرانها، أسوان لها شعب جميل وشعب مبارك وقد طبع المتنيح نيافة الأنبا هدرا صفاته النبيلة على هذا الشعب، وهو شعب محب بالطبيعة".

وأضاف: "أريد أن أقول للأنبا بيشوي يا بختك بشعب أسوان، وأطلب منه الاهتمام الرعوي الكبير بكل كنائس ومواضع الإيبارشية، الرعاية أولًا والافتقاد في كل ربوعالإيبارشية، وطبعًا محافظة أسوان هي محافظة الجنوب في مصر فهي محافظة هامة، والأنبا بيشوي خدم كثيرًا في بلاد متعددة، خدم في الإمارات العربية وخدم فينيجيريا وخدم في بلاد كثيرة، وله خبرة طيبة، وكونه طبيبًا أيضًا خدم وكان الطبيب المرافق للمتنيح الأنبا صرابامون في سفرياته الخارجية، فله مدى وخبرة واسعة وسيكونبنعمة المسيح خادمًا مباركًا لشعب أسوان المحب. اليوم بيد قداسته بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من مائة من أعضاء المجمع المقدس".