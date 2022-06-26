اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 10:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تجليس الأنبا بيشوي أسقفا لإيبارشية أسوان.. صور

الأحد، 26 يونيو 2022 09:50 ص
تجليس الأنبا بيشوي أسقفا لإيبارشية أسوان.. صور تجليس الأنبا بيشوي اسقف لإيبارشية أسوان
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفلت إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس وتوابعها فى الكاتدرائية بتجلس الأنبا بيشوى أسقف للإيبارشية، مساء أمس، حيث كان برفقة الآباء المطارنة والأساقفة. 
 
وقال البابا في رسالته للأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان: "أشكر نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي الذي قدمه لنا، وأشكر أيضًا نيافة الأنبا باخومالذي رعى الإيبارشية وآبائها منذ رحيل مطرانها، أسوان لها شعب جميل وشعب مبارك وقد طبع المتنيح نيافة الأنبا هدرا صفاته النبيلة على هذا الشعب، وهو شعب محب بالطبيعة". 
 
وأضاف: "أريد أن أقول للأنبا بيشوي يا بختك بشعب أسوان، وأطلب منه الاهتمام الرعوي الكبير بكل كنائس ومواضع الإيبارشية، الرعاية أولًا والافتقاد في كل ربوعالإيبارشية، وطبعًا محافظة أسوان هي محافظة الجنوب في مصر فهي محافظة هامة، والأنبا بيشوي خدم كثيرًا في بلاد متعددة، خدم في الإمارات العربية وخدم فينيجيريا وخدم في بلاد كثيرة، وله خبرة طيبة، وكونه طبيبًا أيضًا خدم وكان الطبيب المرافق للمتنيح الأنبا صرابامون في سفرياته الخارجية، فله مدى وخبرة واسعة وسيكونبنعمة المسيح خادمًا مباركًا لشعب أسوان المحب. اليوم بيد قداسته بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من مائة من أعضاء المجمع المقدس". 
 
 
 
0579A45C-B625-4501-859E-FE74783354B2
B7202C6C-C193-46D5-8CC3-A3CF3F0BD2C8

 


الكنيسه الارثوذكسية

البابا تواضروس الثانى

ايبارشيه اسوان

الاقباط الارثوذكس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة