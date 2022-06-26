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تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 36 تذكرة هيروين قبل ترويجها فى المنوفية

الأحد، 26 يونيو 2022 01:42 م
تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 36 تذكرة هيروين قبل ترويجها فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية- محمد فتحى

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قرر المستشار كريم حشيش وكيل نيابة منوف، وبرئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجدبد حبس عاطل ضبط وبحوزتة 36 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث قسم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزتة 36تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، من تمكن الرائد أحمد عبد القوى رئيس مباحث قسم شرطة منوف، والنقيب أمجد إيهاب معاون مباحث قسم شرطة منوف، من ضبط ع.س عاطل وبحوزتة 36تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

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