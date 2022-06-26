"تجارية القليوبية": طرح لحوم بلدية بمنافذ شبرا وبنها بـ120 جنيها للكيلو

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور محمد الفيومى، عن طرح لحوم بلدى على مدار اليوم، حتى عيد الأضحى المبارك، بمنفذ مدينة بنها ومنفذ شبرا الخيمة، بسعر 120 جنيهًا، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم.

وأكد الدكتور محمد الفيومى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، أن اللحوم داخل المنافذ متوفرة بكميات كبيرة، لخدمة المواطنين، والتخفيف عليهم، فى ظل ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وبأسعار مخفضة 120 جنيها للكيلو داخل المنافذ، لافتا إلى أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائى لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

وأوضح الفيومى، أن معارض "أهلا بالعيد"، مازالت مستمرة فى مدينة بنها وأيضا فى مدينة طوخ وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، ومدينة كفر شكر وشبين القناطر والخانكة وقليوب، وتم تجهيزها بكل ما يحتاج إليه المواطن وستشمل كافة مستلزمات الأسرة من مواد غذائية ولحوم، وملابس، وأحذية، وذلك بأسعار مخفضة تصل لـ25%، فيما أبدى المواطنون رضاهم عن وجود معارض مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح 8 معارض، فى مدن بنها وطوخ وشبرا القناطر وكفر شكر وشبين القناطر والخانكة وقليوب، لخدمة المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة للجميع، وأن معارض "أهلا بالعيد"، لم تشهد أى نقص للسلع ولو لساعة واحدة رغم الإقبال، وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط، وأن المعارض المنتشرة فى المحافظة توافد عليها المواطنين منذ اللحظة الأولى.