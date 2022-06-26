تأجيل دعوى بطلان انتخابات نادي الزمالك لـ 7 أغسطس

كتب - أحمد عبد الهادى

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي كمال شعيب، وكيلا عن أحمد سليمان المرشح السابق لانتخابات الزمالك على مقعد الرئاسة، والتي طالب فيها ببطلان انتخابات نادي الزمالك التي أجريت يوم 11 فبراير الماضي، لجلسة 7 أغسطس.

اختصمت الدعوى التي حملت 34669 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة وآخرين.

المحامي طالب إعمال الهيئات الرقابية، وطالب أيضا في دعواه بوقف تنفيذ القرار السلبي، بامتناع الجهة الإدارية من إعمال سلطتها الإشرافية والرقابية، على الهيئات الرياضية، بإعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الماضي، وما ترتب عليها من آثار أخصها بطلان تشكيل مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021-2025، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، ومنها إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة النادي، عن الدورة الانتخابية المشار إليها.