تأجيل انقطاع مياه الشرب 10 ساعات عن 3 مناطق بشبين القناطر لغد الاثنين

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، تأجيل قطع مياه الشرب عن مناطق "الوكلاء- عزبة أبو خضرة – الدلتا" بمدينة شبين القناطر، المقرر اليوم الأحد 26 / 6، ليتم قطع المياه غدا الإثنين الموافق 27 / 6 / 2022، لمدة 10 ساعات، من الساعة الثانية ظهرا وحتي الساعة الثانية عشر منتصف الليل عن المناطق المذكورة.

وأوضحت الشركة -في بيان لها- ان الانقطاع نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500 مم وتابعت الشركة، أنها سوف تقوم بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع وفى حال طلبها الاتصال على رقم الخط الساخن 125 & 01200288880.