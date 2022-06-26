اليوم السابع
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الأحد، 26 يونيو 2022 06:14 م
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تأجيل انقطاع مياه الشرب 10 ساعات عن 3 مناطق بشبين القناطر لغد الاثنين

الأحد، 26 يونيو 2022 06:02 م
تأجيل انقطاع مياه الشرب 10 ساعات عن 3 مناطق بشبين القناطر لغد الاثنين انقطاع المياه
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، تأجيل قطع مياه الشرب عن مناطق "الوكلاء- عزبة أبو خضرة – الدلتا" بمدينة شبين القناطر، المقرر اليوم الأحد 26 / 6، ليتم قطع المياه غدا الإثنين الموافق 27 / 6 / 2022، لمدة 10 ساعات، من الساعة الثانية ظهرا وحتي الساعة الثانية عشر منتصف الليل عن المناطق المذكورة.
 
وأوضحت الشركة -في بيان لها- ان الانقطاع نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500 مم وتابعت الشركة، أنها سوف تقوم بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع وفى حال طلبها الاتصال على رقم الخط الساخن 125 & 01200288880.
 
 
 
 

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