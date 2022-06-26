بولندا تستقبل 4 ملايين و343 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية

أ.ش.أ

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و343 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير الماضي.

وذكر "راديو بولندا" أن البلاد استقبلت أمس السبت 25 ألفا و500 لاجئ جديد وافدين من أوكرانيا، مقابل 26 ألفا و500 لاجئ يوم الجمعة، فيما غادر أكثر من مليوني لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي.

يذكر أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.