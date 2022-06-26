بوتين يدعو لوكاشينكو لتوحيد جهود مساعدة الشركاء التقليديين للحصول على الأسمدة

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دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إلى توحيد الجهود لمساعدة "الشركاء التقليديين" فى الحصول على الكمية اللازمة من الأسمدة.

وقال بوتين - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه من الضرورى بالطبع توحيد الجهود من أجل مساعدة شركائنا التقليديين فى الحصول على الأسمدة.

من جانبه، قال لوكاشينكو، إن بيلاروس تنتج نصف الأسمدة مع روسيا.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، قد أعلن سابقا أن روسيا مستعدة لتوريد الأسمدة، قائل: "لكن هذا الأمر تعرقله العقوبات، كما أن أعمال كييف نفسها هى التى تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية".

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات لوجانسك سيطرت على مدينتى "سيفيرودونتسك وبوروفسكوي" بالكامل، بدعم من القوات الروسية التى يقودها الجنرال سيرجى سوروفيكين.

وذكرت الوزارة - فى بيان - أن أراضى المنطقة الصناعية لتابعة لمصنع "آزوت" فى سيفيرودونيتسك أصبحت تحت سيطرة قوات لوجانسك، بعدما تصدى الجيش الروسى لمحاولة التشكيلات المسلحة الأوكرانية تحويل هذه الأراضى إلى بؤرة استنزاف.