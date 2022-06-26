اليوم السابع
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بعد تكريمها من الملكة إليزابيث.. رئيس الجالية المصرية بأيرلندا: مصر جوانا

الأحد، 26 يونيو 2022 12:25 ص
بعد تكريمها من الملكة إليزابيث.. رئيس الجالية المصرية بأيرلندا: مصر جوانا
رامى محيى الدين

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قالت الدكتورة عفاف عبد ربه رئيس الجالية المصرية فى أيرلندا الشمالية إن تكريم الملكة إليزابيث كان مفاجأة بالنسبالى ويتم الإعلان عن التكريم ثم يكون بعدها تسليم الوسام.

 

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل: القيمة الكبيرة ليست الوسام ولكن بعد ذكر اسم البلد، والحديث عن مصر وأحوال مصر اسم بلدى هو الذى يكرم وليست عفاف، الفكرة جاءت بعد استضافة الدكتور على جمعة فى حوار الأديان، والأيرلنديين شبه المصريين فى حاجات كثيرة جدا ويتقبلون الآخر، ولكن حصل انى بقى فيه عنصرية شديدة جدا بعد أحداث 11 سبتمبر وبدأنا نعمل إقامة أيام رمضان داخل البرلمان وكان لابد أن نرسل رسالة بطريقة غير مباشرة لتسامح الدين الإسلامى.

 

وتابعت: "وبدأنا نشرحلهم ليه بنطلب الأكل الحلال ونعرفهم بناكل ايه وبنشرب ايه ونعرفهم بينا، والوسام ما اجمله وما احلاه انى بحمله وإنى بحمل الجنسية المصرية ويمكن يكون احنا خرجنا من مصر ولكن مصر لم تخرج منا، وأنا لسه بتكلم اللغة الإسكندرانى وأكلنا مصرى ولبسنا مصرى ونحن تعايشنا مع المجتمع لكن مصر جوانا".

 

 


الملكة اليزابيث

الجالبة المصرية فى ايرلندا

عفاف عبد ربه



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