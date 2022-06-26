بايدن وشولتز يؤكدان التزامهما بسيادة أوكرانيا ودعمها عسكريا واقتصاديا

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز التزامهما بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستمرارهما في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي والإنساني والدبلوماسي لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن ديمقراطيتها ضد التدخل الروسي.

جاء ذلك في بيان صحفي للبيت الأبيض نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم /الأحد/، خلال لقائهما قبيل قمة قادة مجموعة السبع، حيث بحثا الجهود المبذولة للتخفيف من تداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا على الغذاء العالمي وأمن الطاقة.

وأعرب بايدن عن تقديره لقيادة المستشار الألماني لمجموعة السبع، مؤكدا أهمية تنسيق الردود على التدخل الروسي في أوكرانيا ومواجهة أزمة تغير المناخ والمرونة الاقتصادية والديمقراطية.. مرحبا بالتزام ألمانيا التاريخي بتعزيز الإنفاق الدفاعي بشكل كبير والوفاء بالتزامات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأمر الذي من شأنه تعزيز الردع طويل المدى للحلف وموقفه الدفاعي.

وناقش القادة أيضًا التحديات التي تفرضها الصين والتزامهما المشترك بتوفير حلول شفافة وعالية المستوى لمعالجة الفجوات العالمية في البنية التحتية الرئيسية.

وكانت قد انطلقت منذ قليل، قمة مجموعة الدول الصناعية السبع: (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة)، في فندق قصر إلماو البافاري جنوبي ألمانيا اليوم، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتضمن مناقشة ملفات الاقتصاد العالمي والبنية التحتية والاستثمار، علاوة على السياسة الخارجية والأمنية،وزيادة الضغط بشكل مشترك على روسيا، والدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا، والتأثيرات السلبية للصراع في دفع أسعار الطاقة والغذاء.

يشار إلى أن القوات الأمنية الألمانية كانت قد رفعت درجة الاستعدادات القصوى لتأمين القمة، ونشرت 18 ألف عنصر أمني لهذا الغرض، حيث تم الإعلان عن وقفات احتجاجية وتظاهرات مصاحبة للقمة.