اليوم السابع
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بايدن: مجموعة الـ7 ستحظر واردات الذهب الروسي

الأحد، 26 يونيو 2022 04:55 م
بايدن: مجموعة الـ7 ستحظر واردات الذهب الروسي الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية السبع سيعلنون حظرا على الواردات الجديدة من الذهب الروسي، في محاولة لعزل البلاد عن الأسواق المالية ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكتب بايدن -عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر" بحسب صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية- "فرضت الولايات المتحدة تكاليف غير مسبوقة على بوتين لحرمانه من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه ضد أوكرانيا، معا ستعلن مجموعة الـ 7 حظر استيراد الذهب الروسي الذي يمثل تصدير رئيسي يجني أرباحًا تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لروسيا".
وصرح مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته بأن "الولايات المتحدة حشدت العالم لفرض تكاليف اقتصادية كبيرة وسريعة لحرمان بوتين من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه".
ولمح لاحتمالية اتخاذ خطوات إضافية لعزل روسيا بشكل أكبر، على أن تتخذ في الأسابيع المقبلة وليس على الفور كجزء من القمة، وتابع قائلا "هذا تصدير ومصدر رئيسي للإيرادات وبديل رئيسي لروسيا من حيث قدرتها على التعامل في النظام المالي العالمي".
وأضاف أن اتخاذ هذه الخطوة يعد توضيحًا مستمرًا لأنواع الخطوات التي يمكن أن تتخذها مجموعة الدول السبع بشكل جماعي لمواصلة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي.


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