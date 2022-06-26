انطلاق الدورة 14 لمهرجان تخرج طلاب إعلام بجامعة أسيوط الثلاثاء المقبل

أسيوط - فريق المحافظات

تنطلق فعاليات المهرجان الرابع عشر لمشروعات التخرج الطلابية لدى طلاب قسم الإعلام، كلية الآداب جامعة أسيوط، فى ثوبه الجديد، يوم الثلاثاء القادم، برعاية كل من، الدكتور طارق عبد الله الجمال، رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب.

وتحتضن القاعة الثمانية بالمبنى الإدارى لدى جامعة أسيوط، فعاليات مهرجان تخرج الدفعة 22 آدب إعلام، فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء القادم 28/6/2022، وبحضور الدكتور مجدى علوان ، عميد كلية الآداب، الدكتور خالد سلامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رحاب الداخلى، رئيس القسم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومقيمى مشاريع الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، والعلاقات العامة.

جدير بالذكر، أنه سبق إقامة مهرجانى تخرج 2020و2021 لقسم الإعلام، فى كلية الآداب، بسبب جائحة كورورنا، كوفيد 19، وكان قد حضر الحفل العديد من المتخصصين في مجالات الإعلام المختلفة، كما تنوعت لجنة التحكيم مابين الصحافة والعلاقة العامة والإذاعة والتليفزيون، ففى الصحافة حضر، الدكتور أميمة محمد عمران أستاذ الصحافة بقسم الإعلام جامعة أسيوط، وفى الإذاعة والتلفيزيون، الدكتور فاطمة الزهراء صالح أحمد، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج، وفى العلاقات العامة، الدكتور دليا صالح، مدرس العلاقات العامة والإعلان بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان، ومحمد إسماعيل عمر، المدرب الدولى ومستشار العلاقات العامة والإعلام بجامعة القاهرة، وآخرون.