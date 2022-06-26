اليوم السابع
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انطلاق اجتماع الخبراء بالجامعة العربية لتقييم التحرك الإعلامى العربى بالخارج

الأحد، 26 يونيو 2022 11:24 ص
انطلاق اجتماع الخبراء بالجامعة العربية لتقييم التحرك الإعلامى العربى بالخارج الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

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انطلق، اليوم الأحد، الاجتماع الرابع لفريق الخبراء المعنى بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج، بمقر الأمانة العامة، بمشاركة الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة جامعة الدول العربية.
 
ويندرج هذا الاجتماع في نطاق متابعة وتنفيذ توصيات الدورة العادية 14 الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب الذي عقد ببغداد في مارس الماضي، موضحاً ان فريق الخبراء سينكب على دراسة مختلف جوانب خطة التحرك الإعلامي العربي، والتي تتمحور حول دعم ومساندة القضية الفلسطينية المشروعة في أوساط الرأي العام الدولي وخاصة لدى النخب السياسية والحقوقية والفكرية، ومحاربة الإرهاب والنزاعات المتطرفة، فضلاً عن تثمين مقومات الموروث الحضاري والثقافي العربي.

وزراء الاعلام العرب

الجامعة العربية

بغداد

فلسطين

الارهاب



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