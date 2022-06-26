انتظام وصول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء، وصول مبكر للجان من الطلاب الممتحنين .

وأمام لجان مدارس البنات فى مدينة العريش، حرصت أمهات على توصيل بناتهن، وبدورهم قام عدد من كبار السن بمرافقة حفيداتهم حتى أبواب اللجان ووداعهن بالدعوات .

وشهدت لجان الامتحانات فى مدينة الحسنة بوسط سيناء، وصول مبكر للطلبة الذين أقلهم اتوبيس مجانى وفرته المحافظة من مدينة نخل لنقل الطلاب وتوصيلهم وانتظارهم للعودة بهم بعد انتهاء الامتحانات .

ورافق أولياء أمور من قرى مركز بئر العبد أبنائهم وهم فى طريقهم للجان الامتحانية فى المدينة، وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة الشيخ زويد مبكرا ترجل الطلبة وصولا للجانهم.

وأمام كافة اللجان اتخذت التدابير الإحترازية، ومراجعة بيانات الطلبة على أبواب اللجان بعد مرور من بوابات إلكترونية لفحصهم واستبعاد اى مرفقات بحوزتهم غير أدوات الكتابة .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أن إجمالي الطلاب (3176) طالبا وطالبة، شعبة علمي العلوم (2369)، وعلمى الرياضة (329) طالب وطالبة والأدبية ( 478) طالبا .

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن غرفة عمليات منعقدة فى مقر المديرية تتابع الموقف بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية بالإدارات، وتواصل مع غرفة عمليات المحافظة للوقوف على احتياجات .

واوضح انه تم الإعلان في مكان ظاهر عن قوانين تجريم الغش والمواد الهامة منه، والتنبيه على ان من يسمح لهم بدخول اللجان المحافظ ومدير المديرية، ومسموح لهم بزيارات تفقدية دون إعلاميين.