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امتحان حلو.. اعرف آراء طلاب الثانوية عن امتحان اللغة العربية بالقليوبية.. لايف

الأحد، 26 يونيو 2022 12:59 م
امتحان حلو.. اعرف آراء طلاب الثانوية عن امتحان اللغة العربية بالقليوبية.. لايف طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من أمام أحد لجان امتحانات الثانوية العامة من أمام مدرسة الشيماء الثانوية بنات التابعة للإدارة التعليمية ببنها، حيث تباينت آراء الطلاب حول امتحان مادة اللغة العربية ، والتي كانت فى مستوى الطالب المتوسط فيما أوضح آخرون إن الامتحان كان طويلا وكان بحاجة إلى وقت أطول مما هو محدد له.
 
وتفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم، امتحانات الثانوية العامة بعدد من مدارس مدينتي بنها وكفر شكر، حيث تفقد المحافظ لجان مدارس الشهيد الرائد أحمد فؤاد حسن شعبان الثانوية ولجان مدرسة الدكتور مصطفى محمود بتصفا بكفر شكر ولجان مدرسة السادات بشبلنجة ولجان مدرسة البنك الوطني بأتريب بمدينة بنها.
 
ورافق المحافظ كل من الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى، والتي انطلقت الإثنين الماضي ومستمرة حتى الخميس الموافق 21 يوليو 2022 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.
 
وأكد المحافظ، أنه تم تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.
 
 
وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.
 
واطمأن على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لسير الامتحانات في جو من الهدوء والسهولة على أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.
 
ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الثانوية العامة لهذا العام  عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة القليوبية بلغ 42887 طالبًـا ، منهم  18959 للشعبة الأدبية و23928 للشعبة العلمية، و658 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 112  لجنة بـ12 إدارة تعليمية.
 
طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية (1)
طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية (1)

 

طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية (2)
طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية (2)

 

طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية (3)
طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية (3)

 

طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية (4)
طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية (4)

 

طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية (5)
طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية (5)

 

طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية (6)
طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية (6)

 

طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية (7)
طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية (7)

 


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