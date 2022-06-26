اليوم السابع.. الرئيس السيسى يؤكد خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: خلال لقائه وزير الخارجية الإماراتى.. الرئيس السيسى يؤكد خصوصية العلاقات «المصرية - الإماراتية » الممتدة عبر عقود.. الرئيس السيسى يشهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض ومجلس قضايا الدولة.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية دون شكاوى.

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