اليابان تصدر أول تحذير بشأن نقص الطاقة وسط ارتفاع درجات الحرارة

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أصدرت الحكومة المركزية في اليابان، "تحذيرا بشأن نقص إمدادات الكهرباء" وذلك لأول مرة على الإطلاق بموجب نظام جديد، وقالت إن منطقة طوكيو من المتوقع أن تعاني من نقص بعد ظهر غدا الاثنين إذ أنه من المرجح أن تظل درجات الحرارة في منطقة كانتو مرتفعة.

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، حسبما نقلت عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأحد/ - أن الحكومة طلبت من المواطنين بذل الجهود لتوفير استهلاك الكهرباء، لا سيما بين الساعة الثالثة والسادسة مساء الاثنين، بما في ذلك إطفاء الأضواء غير الضرورية مع اتخاذ الإجراءات أيضا لمنع إصابتهم بضربة الشمس.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم تصميم نظام الإنذار الذي تم إنشاؤه حديثا لتحذير السكان قبل يوم واحد من أي نقص محتمل في الطاقة، في وقت مبكر بما يكفي لمنحهم الوقت لاتخاذ الاستعدادات المطلوبة.

وأعلنت الحكومة اليابانية "حالة تأهب لنقص الكهرباء" للمرة الأولى في مارس الماضي في أعقاب الزلزال الكبير الذي ألحق أضرارا بمحطات الطاقة الحرارية، ومع ذلك، تم انتقادها الحكومة لاعتبارها متأخرة للغاية في تحذيرها، حيث تم إصدار التحذير في ليلة اليوم المتوقع للنقص.

وتعد إمدادات الطاقة في اليابان شحيحة حيث لا تزال العديد من محطات الطاقة النووية مغلقة بعد كارثة تسونامي وفوكوشيما النووية في مارس 2011، بينما يتم إغلاق محطات الطاقة الحرارية المتقادمة جزئيا لتحقيق الهدف المتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.