اليوم السابع
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وفقا لموقع Sport Cover Direct..

المقصد السياحى المصرى يحصد المركز الثانى فى قائمة أفضل المقاصد لممارسة رياضة الغوص

الأحد، 26 يونيو 2022 10:39 ص
المقصد السياحى المصرى يحصد المركز الثانى فى قائمة أفضل المقاصد لممارسة رياضة الغوص وزارة السياحة والاثار
كتب محمد أسعد

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تحت عنوان "مصر تحتل المرتبة الثانية كأفضل وجهة لممارسة رياضة السنوركليج"، أشار موقع Tourism Trend البريطاني، المتخصص في السياحة، إلى حصول المقصد السياحي المصري على المرتبة الثانية في قائمة أفضل المقاصد لممارسة رياضة السنوركلينج والغوص والأنشطة البحرية بصفة عامة، وذلك وفقاً لموقع Sport Cover Direct، الذي سلط الضوء على أفضل المقاصد السياحية لمحبي الرياضات المائية والأنشطة البحرية والمغامرات التي تجذب السائحين.
 
وأوضح موقع Tourism Trend أن مصر من أفضل المقاصد السياحية لعشاق رياضة السنوركليج والغوص، حيث يوجد بها العديد من الوجهات لممارسة هذه الرياضة، من بينها الغردقة ودهب. كما أبرز الموقع أن مصر جاءت في المرتبة الثانية، لمحبي الأماكن الهادئة، حيث تزخر مصر بالعديد منها.
 
 

وزارة السياحة والآثار

الغوص

البحر الأحمر

دهب



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