الكوبرا القاتلة تلدغ 2 من مدربى الحيوانات أمام جمهور السيرك في مرسى مطروح

شهدت إحدى فقرات عروض الحيوانات بالسيرك الصيفي، على أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح، حادثة مأساوية، خلال الساعات الأولى من صباح، اليوم الأحد، بإصابة مدربين للحيوانات، بسيرك روميل، بلدغة ثعبان كوبرا ، أمام الجمهور أثناء تقديم الاستعراض المعتاد، قبل أن تخرج الكوبرا عن السيطرة وتلدغ المدرب، وعند إصابته تدخل مدرب آخر للسيطرة عليها، لكنها تمكنت من لدغه أيضا، قبل تدخل العاملين بالسيرك.

واستقبل مستشفى مطروح العام في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبد اللطيف أشرف عبد اللطيف (24 سنة) _ من القاهرة _ و سيد صالح عبد المحسن (34 سنة) _ من القاهرة _ مصابين بالتسمم إثر لدغة ثعبان كوبرا، أثناء تقديم فقرة استعراضية داخل السيرك الصيفي، أمام الجمهور بمنطقة شاطىء روميل في مدينة مرسى مطروح.

وقدم قسم الاستقبال بمستشفى مطروح العام، الإسعافات الأولية، وإعطاء المصابين الأمصال اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج لهما، وتم وضعهما تحت الملاحظة والعناية الطبية، ووصفت حالتهما بالمتوسطة والمستقرة.