العراق يعلن الانتهاء من نقل الحجاج إلى الديار المقدسة

أعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية، اليوم الأحد، الانتهاء من نقل أكثر من 15 ألف حاج إلى الديار المقدسة.
وقال رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تم إكمال وصول جميع الحجاج إلى الديار المقدسة والبالغ عددهم 15 ألفا و252 حاجا وفق النسبة التي حددتها المملكة العربية السعودية لحجاج العراق هذا الموسم، موضحا أنه تم تفويجهم عبر المطارات العراقية الخمسة ومنفذ عرعر الحدودي.
وأشار المسعودي إلى نقل ما يقارب 12 ألف حاج إلى مكة المكرمة بعد إكمالهم مراسم زيارة المسجد النبوي الشريف والمراقد المقدسة والمعالم التاريخية في المدينة المنورة ليبدأوا أداء عمرة الحج.
العراق يعلن الانتهاء من نقل الحجاج إلى الديار المقدسةالأحد، 26 يونيو 2022 05:27 م
الحج - أرشيفية
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أعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية، اليوم الأحد، الانتهاء من نقل أكثر من 15 ألف حاج إلى الديار المقدسة.
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