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العاهل الأردني يستقبل الرئيس الفلسطيني لدى وصوله قصر الحسينية.. صور

الأحد، 26 يونيو 2022 04:00 م
العاهل الأردني يستقبل الرئيس الفلسطيني لدى وصوله قصر الحسينية.. صور العاهل الأردنى يستقبل الرئيس الفلسطيني
كتب: أحمد جمعة

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استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لدى وصوله قصر الحسينية في العاصمة عمان، وذلك بحسب ما أكده الديوان الملكى الهاشمى في الأردن.

 

فيما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن اللقاء سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

ويرافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

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