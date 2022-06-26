اليوم السابع
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الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين أصحاب الضغوط النفسية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 26 يونيو 2022 10:54 ص
الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين أصحاب الضغوط النفسية.. اعرف التفاصيل إنفوجراف لوزارة الصحة
كتب ــ وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان ممثلة في أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان رسالة عاجلة للمواطنين خاصة الذين يتعرضون للضغوط الحياتية التى تؤثر علي حالتهم النفسية بالتواصل عبر الخط الساخن 16328 للحصول علي الدعم النفسى المطلوب.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الاتصال مجانى والخدمة متوفرة غلي مدار 24 ساعة لكل المواطنين ويقدمها فريق طبى متخصص وبسرية تامة.
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي أن جميع محافظات الجمهورية بها خدمات الصحة النفسية من خلال مستشفيات الأمانة، لافتة إلي أنه يتم اتباع أحدث بروتوكولات علاجية .
 
 

 


الصحة

الصحة النفسية

علاج الادمان

الضغوط الحياتية



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