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الصحة: تواصل حملات طرق الأبواب فى تطعيمات كورونا ونستهدف الوصول صفر وفيات

الأحد، 26 يونيو 2022 06:00 ص
الصحة: تواصل حملات طرق الأبواب فى تطعيمات كورونا ونستهدف الوصول صفر وفيات وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة تواصل حملات طرق الأبواب الخاصة بتطعيمات لقاح كورونا، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية.
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تستهدف الوصول إلى صفر "دخول للمستشفيات" وكذلك الوصول إلى "صفر وفيات" بفيروس كورونا
 
ودعا الدكتور حسام عبد الغفار، المواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الإصابات المتعلقة بفيروس كورونا، قائلا: "أن معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا فى مصر فى أدنى مستوى فى الفترة الحالية، ونستهدف الوصول إلى نسب التطعيم بلقاحات كورونا بنسبة 100%".
 
 
 
 

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

وزاره الصحه



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