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الصحة : تحديث البروتوكول الوطنى الخاص بالفحص والأدوية المضادة للإيدز

الأحد، 26 يونيو 2022 01:11 م
الصحة : تحديث البروتوكول الوطنى الخاص بالفحص والأدوية المضادة للإيدز الإيدز - أرشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تحديث البروتوكول الوطنى الخاص بالفحص والأدوية المضادة لفيروس الإيدز، مشيرة إلي توحيد كافة الأدلة الإكلينيكية الخاصة بالعلاج .
 
وكان أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تفعيل برنامج إلكترونى خاص بقواعد بيانات مرضى الإيدز.
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، إنه تم ربط مراكز البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بمراكز البرنامج المركزى للوزارة، مشيرا إلى افتتاح 13 مركزا بهدف التوسع في خدمات العلاج والرعاية الصحية لتغطى جميع المحافظات.
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تحديث الخطة الوطنية لمكافحة مرض الإيدز والتى تشمل الفترة الحالية وحتى 2025.
 

الصحة

الايدز

برتوكول العلاج

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